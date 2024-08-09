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Губернатор Иркутской области наградил ветеранов-строителей БАМа

Церемонию награждения ветеранов-строителей Байкало-Амурской магистрали провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Она приурочена к празднованию 50-летия начала строительства железной дороги.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов и депутат Законодательного Собрания Иркутской области Татьяна Молостова.

– Старт строительству уникального транспортного маршрута – легендарной Байкало-Амурской магистрали был дан полвека назад. Здесь присутствуют ветераны-бамовцы, те, кто участвовал в создании необходимой для страны транспортной артерии, одного из крупнейших мировых инфраструктурных проектов ХХ века. Благодарю вас за созидательный труд на благо страны и региона и очень рад вручить награды, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Медали Министерства транспорта Российской Федерации, Почетные грамоты и Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Иркутской области, медали общественной организации «Бамовское содружество» за заслуги в общественной деятельности получили 20 человек. В их числе – ветераны-строители из Иркутского, Братского, Ангарского и Усть-Кутского районов. Многие из них после окончания строительства остались жить и работать на магистрали.

– Оглядываясь назад, в те времена великой стройки и освоения новых земель Сибири, берет гордость за огромный труд, который проделали строители БАМа. Дело, начатое 50 лет назад, в 1974 году, продолжается и поныне. В 2013 году правительством Российской Федерации принято решение о начале реализации грандиозного инвестиционного проекта по дальнейшему развитию инфраструктуры Байкала-Амурской магистрали. Он сопряжен с грандиозными стройками, чтобы удовлетворить потребности нашей страны в железнодорожных перевозках в восточном направлении, – сказал Василий Фролов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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