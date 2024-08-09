Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Территория ярких эмоций. Как прошел фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Праздник продолжается. Фестиваль соломенных скульптур продлится в Иркутске до конца лета
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
Все материалы сюжета

Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей

Портфель кредитных карт Банка Уралсиб на 01.08.2024 года вырос до 20 млрд рублей,  увеличившись на треть по сравнению с показателями начала 2024 года.

Кредитные карты – один из ключевых и наиболее востребованных направлений Банка Уралсиб. Флагманский продукт – кредитная карта «120 дней на максимум» – входит в Топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт 2023 года портала Выберу.ру, а также занимает высокие позиции в других авторитетных рыночных рейтингах.

Портфель кредитных карт Уралсиба растет высокими темпами, показав рост в 2022 году в 1,6 раза, в 2023 году – в 1,9 раза. Высокая динамика была по достоинству оценена экспертами рынка – в январе 2023 года Банк Уралсиб стал победителем ежегодной премии Frank Credit Cards Award, получив награду в номинации «Самый динамичный рост портфеля».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxfwXZS

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский саммит РГУД
«Мы смотрим из будущего». Константин Сторожев – о 7 признаках успешного апарт-отеля
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес