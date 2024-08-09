В РСХБ в 3 раза выросло количество транзакций по QR-кодам

Самым популярным способом безналичной оплаты среди клиентов РСХБ по-прежнему остается банковская карта, однако QR-платежи продолжают набирать популярность среди плательщиков. За апрель-июнь 2024 года количество транзакций по QR-кодам выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а внедрение универсального QR-кода поможет упростить клиентский путь, уверены в банке.

Во втором квартале 2024 года количество платежей по QR клиентов-физических лиц составило порядка 1,5 млн шт. В эквайринговой сети РСХБ за этот же период принято 0,7 млн платежей по QR, что также говорит о троекратном росте интереса бизнеса к услуге.

При этом разнообразные QR-коды подразумевают и различные механики оплаты. Для удобства клиентов и покупателей разработано новое решение, сочетающее в себе возможность расплатиться за товары и услуги любым способом по универсальному QR-коду — через Систему быстрых платежей или pay-сервисом, а в будущем и цифровым рублем.

РСХБ вошёл в рабочую группу, реализующую технологию универсального QR на базе равнодоступной инфраструктуры Национальной системы платежных карт (АО «НСПК»). В июле 2024 года РСХБ провел первые успешные пилотные операции.

«Платежи по QR-кодам продолжают набирать популярность в России. На фоне развития новых сервисов для платежей появление универсального QR-кода существенно улучшит клиентский опыт как для физических, так и для юридических лиц. Такая оплата возможна с помощью сканирования QR-кода в мобильном приложении банка или камерой смартфона. При этом клиенту не нужно каждый раз задумываться о том, код какого сервиса необходимо сканировать при оплате», – отметила Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.