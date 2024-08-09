Доля заемщиков моложе 30 лет выросла в структуре выданных автокредитов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), во 2 квартале 2024 года в возрастной структуре выданных автокредитов сильнее всего увеличилась доля заемщиков до 30 лет.

В упомянутом выше периоде доля самых молодых граждан составила 16,8%, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 1,7 процентного пункта (п.п.) (в 1 квартале 2024 года – 15,1%).

При этом небольшой рост был также отмечен в группе заемщиков старше 50 лет – на 0,3 п.п. (до 21,8%).

В то же время сильнее всего в структуре выданных автокредитов сократились доли граждан в возрастных диапазонах от 40 до 50 лет – на 1,1 п.п. (до 27,8%) и от 30 до 40 лет – на 0,9 п.п. (до 33,6%).

В свою очередь самой массовой категорией заемщиков по автокредитам, по-прежнему, остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет (33,6%), а наименьшей – заемщики моложе 30 лет (16,8%).

«В последние месяцы доля граждан моложе 30 лет растет наиболее динамично, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется различным подходом при покупке автомобилей со стороны молодых граждан и представителей старшего поколения автолюбителей. Так, для молодых заемщиков привлечение кредита чаще всего является возможностью купить первую машину. В отличие от них, более «взрослые» и опытные граждане зачастую привлекают кредит для замены старой машины на новую и, соответственно, вполне могут подождать. Между тем в последние годы срок службы автомобилей заметно вырос, и автовладельцы не спешат расстаться со старыми автомобилями. А рост ставок, наблюдаемый в последние месяцы, только усилил эту тенденцию».