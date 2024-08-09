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В Иркутске можно выгодно купить жилья с 5% кешбэком бонусами СберСпасибо от ее стоимости

ООО СЗ «Флагман» стал первым застройщиков на территории Байкальского банка, кто подключился к акции «Квартира за спасибо», которая проходит до 30 августа этого года.

Покупателям, выбравшим квартиру у застройщика–участника акции, до 5% стоимости покупки вернётся бонусами СберСпасибо. Они будет начисляться частями в течение шести месяцев.  Бонусы можно потратить у партнёров СберСпасибо, например, на обустройство новой квартиры.

«Совместно с Домклик такую акцию впервые мы проводили в августе прошлого года. Тогда более 8 000 наших клиентов воспользовались этим предложением, приобрели новое жильё и при этом получили большие суммы дополнительных бонусов СберСпасибо. Потратить их можно у партнёров программы лояльности или, например, в Купере, на товары для ремонта, новую мебель или бытовую технику, оплатив до 99% стоимости бонусами. В этом августе мы решили повторить эту акцию», – Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Совместно со Сбером мы запустили уникальную в Иркутской области акцию с возможностью приобрести квартиру в ЖК “Сибиряков” и получить до 5% от стоимости квартиры бонусами СберСпасибо, которые можно потратить на покупку кухни, техники, мебели, декора или воспользоваться конвертацией бонусов в рубли для оплаты товаров и услуг», – Ольга Иванова, генеральный директор ООО СЗ Флагман.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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