Росприроднадзор и Фонд «Экология» Россельхозбанка провели акцию по очистке береговой линии озера Байкал

Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» совместно с Фондом «Экология» и сотрудниками Иркутского регионального филиала Россельхозбанка провели акцию по уборке побережья озера Байкал на территории парка «Железнодорожник» в Слюдянке.

Волонтеры убрали береговую линию протяженностью более 5 км, собрали 1,5 тонны мусора, установили скамейки, изготовленные из переработанного пластика, разместили информационные стенды с правилами поведения в зонах отдыха. Отдыхающим активисты раздали листовки с информацией о международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого».

Директор фонда «Экология» Эльмира Морозова отметила, что такие совместные экологические десанты не только способствуют формированию экопривычек и нового «зеленого» будущего, но и позволяют найти единомышленников, чтобы менять мир вместе.

«Горожане любят проводить время на пляжах и берегах водоемов вблизи своих городов. Часто там остается мусор и нет удобных мест для сбора отходов. Наша цель — популяризировать среди населения идею уважительного отношения к природе и водным ресурсам, а также оснастить прибрежные территории необходимыми объектами инфраструктуры. В состав гранул из вторсырья входит различная полиэтиленовая продукция (в основном пакеты), а также стретч-пленка, песок и другие полимеры. Такие скамейки долговечнее и прочнее обычных, они не горят, не плавятся и позволяют экономить древесные ресурсы», – рассказала руководитель фонда.

Директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что сотрудники банка большое внимание уделяют экологическому просвещению, ответственному отношению к окружающей среде и формированию экопривычек, поэтому всегда поддерживают различные «зеленые» инициативы.

«Экология – это, действительно, дело каждого, поэтому очень важно научить людей после отдыха на природе забирать с собой мусор и выбрасывать его в специально отведенное место, а также создавать для этого необходимую инфраструктуру. Тогда у нас будет больше шансов сохранить чистым это уникальное озеро для будущих поколений. Надеемся, акция вдохновит на более ответственное отношение к окружающей среде и привлечет внимание к теме раздельного сбора мусора», – прокомментировала Наталья Баркова.