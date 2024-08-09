45% семейных пар в Сибири ходят на свидания

Почти половина (45%) супружеских пар регулярно ходят на свидания друг с другом, из них 16% делают это с завидным постоянством – два-три раза в месяц. Больше всего опрошенных россиян (38%) оценивают бюджет на одно свидание в рамках 3-5 тысяч рублей, а среди самых популярных мест названы рестораны, кафе и парки. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ.

В Сибири 41% женатых пар не ходят на свидания, потому что они и так всегда вместе. 16% ответили, что давно не были где-то вдвоем. При этом около 43% пар сибиряков уделяют время на романтические встречи: 33% – как минимум несколько раз в год, и еще 10% – хотя бы раз в месяц или чаще. Чуть больше трети сибиряков готовы потратить на свидание бюджет в 3-5 тыс. рублей, каждый четвертый готов оставить в ресторане или кафе 5-10 тыс рублей.

"Средний чек в ресторанах составляет этим летом около 4700 рублей, по данным сервиса ВТБ.Чаевые+. Примерно столько оставляют в ресторанах супружеские пары во время свиданий. Впрочем, еще 30% из них тратит ощутимо больше среднего уровня – от 5 до 10 тысяч рублей. Как правило, они оставляют и более щедрые чаевые. Обычно это около 400 рублей, или 10–12% от счета", – прокомментировал общероссийские показатели трат Владимир Хоружий, управляющий директор сервиса ВТБ.Чаевые+.

Супруги чаще всего называют несколько причин, по которым они ходят на свидания. В Сибири чуть менее половины отметили, что свидания поддерживают страсть и интерес друг к другу (48%), укрепляют эмоциональную связь (46%), 43% пар хотят таким образом отвлечься от повседневных забот и насладиться временем наедине. А треть отпрошенных (35%) считают, что такие встречи создают атмосферу для непринуждённого обсуждения семейных вопросов.

Преобладающее большинство сибиряков предпочитают прогулки по городу или в парках (67%), ходят на свидания в ресторан или кафе (61%), что оказалось существенно ниже общероссийских показателей – 76%. Романтический ужин дома выбрали 46% респондентов, а поход в театр или кинотеатр выбрали 37% семейных пар.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.