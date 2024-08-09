Игорь Кобзев доложил Анатолию Серышеву о развитии и внедрении беспилотных систем на территории Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросу реализации в 2024–2025 годах в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Его провел полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. С докладами выступили главы регионов, входящих в Сибирский федеральный округ.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Все регионы СФО включились в реализацию нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В 2024 году нашему федеральному округу предусмотрено федеральное финансирование около 3,3 млрд рублей на развитие и стимулирование спроса на отечественные беспилотные летательные аппараты. Самое капиталоемкое мероприятие нацпроекта – это создание региональных научно- производственных центров в области развития технологий беспилотных авиационных систем, – сказал Анатолий Серышев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас есть возможности использования беспилотной авиации для решения широкого спектра задач в различных отраслях экономики региона: в сельском и лесном хозяйстве, грузоперевозках, строительстве, электроэнергетике и инфраструктуре, геологоразведке и добычи, габаритной доставке грузов, мониторинге недропользования и акватории озера Байкал.

Важным является использование беспилотников при разработке новых технологий и высокотехнологичных производств, которые реализуются на территории региона.

– Безусловно, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов является для нас новым направлением развития. Мы один из самых крупных субъектов России – 4,5% территории страны. У нас более 100 населенных пунктов с сезонной доступностью, либо доступные только авиационным транспортом, развитие беспилотников может решить вопрос с доставкой грузов, почты, медикаментов, в труднодоступные населенные пункты, таким образом повысить качество жизни людей и при этом еще и сократить бюджетные расходы, – сказал Игорь Кобзев.

Иркутская область участвует в реализации двух федеральных проектов – «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» и «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».

Также губернатор рассказал об основных сферах деятельности, где сейчас в регионе используются беспилотные летательные аппараты.

Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов эксплуатирует 25 беспилотных летательных аппаратов с целью мониторинга лесных пожаров.

В этом году обнаружено 24 возгорания с использованием беспилотников. Это позволило оперативно координировать действия лесопожарных формирований, осуществлять своевременную переброску сил и средств. Также беспилотники использовались при тушении 220 пожаров. В комплексе всех мер это позволяет достичь определенных результатов, в том числе 80% пожаров ликвидировано в течение суток. В сравнении со средними пятилетними показателями средняя площадь одного пожара сократилась более чем в 12 раз.

Второе направление связано с образовательной сферой.

– Мы в числе 30 регионов страны стали победителями конкурсного отбора в сфере образования по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». С 1 сентября нового учебного года в 17 общеобразовательных школах области в рамках реализации общеразвивающих программ дополнительного образования начнется обучение школьников 5-10 классов разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Кроме того, Ангарский технологический техникум также с 1 сентября начнет обучать студентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», – сказал Игорь Кобзев.

Третье направление – создание научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем. Центр будет осуществлять научно-методическую поддержку разработок, опытное и мелкосерийное производство, разработку специализированного программного обеспечения.

Еще одно направление работы – создание обеспечивающей инфраструктуры, в том числе строительство посадочных площадок.

В регионе определено размещение двух посадочных площадок – в Байкальске и в селе Оек.

Игорь Кобзев выступил с предложением рассмотреть возможность послаблений прохождения сертификации беспилотных летательных аппаратов. Так как сейчас необходимо действовать по процедуре сертификации обычного тяжелого воздушного судна, что невозможно даже теоретически – требуются договоры на аэродромное обслуживание, лицензии пилотов и техников.

– Положительное решение этого вопроса позволит стимулировать рост производства и как следствие применение в различных отраслях экономики беспилотных летательных аппаратов, – сказал Игорь Кобзев.

Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев поддержал предложение и сказал, что более детально его нужно рассмотреть в рамках рабочей группы.