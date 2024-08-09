Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Территория ярких эмоций. Как прошел фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Праздник продолжается. Фестиваль соломенных скульптур продлится в Иркутске до конца лета
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
Все материалы сюжета

Экономист из Иркутска отдала испанцу с сайта знакомств 4 млн рублей

32-летняя иркутянка, которая работает экономистом, стала жертвой мошенника. Он познакомился с женщиной на сайте знакомств, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

С мая люди общались в онлайн-приложении. Собеседник представлялся Александром, проживающим в Испании. Во время переписки он рассказал потерпевшей о дополнительном способе заработка на фондовом рынке. Для убедительности мужчина отправил скриншот, подтверждающий якобы успешно закрытую сделку.

Женщина заинтересовалась предложением и решила внести первоначальный депозит в размере 50 тысяч рублей. Затем к диалогу подключилась «финансовый аналитик». Она предложила взять в банке кредит, а полученную сумму сразу же конвертировать в криптовалюту. Экономист оформила более шести займов на общую сумму 4,2 миллиона рублей.

После нескольких торговых сделок иркутянке выплатили 500 американских долларов, которыми она заплатила за кредиты. С остальными деньгами аферисты исчезли. По факту случившегося организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский саммит РГУД
«Мы смотрим из будущего». Константин Сторожев – о 7 признаках успешного апарт-отеля
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес