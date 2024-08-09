Экономист из Иркутска отдала испанцу с сайта знакомств 4 млн рублей

32-летняя иркутянка, которая работает экономистом, стала жертвой мошенника. Он познакомился с женщиной на сайте знакомств, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

С мая люди общались в онлайн-приложении. Собеседник представлялся Александром, проживающим в Испании. Во время переписки он рассказал потерпевшей о дополнительном способе заработка на фондовом рынке. Для убедительности мужчина отправил скриншот, подтверждающий якобы успешно закрытую сделку.

Женщина заинтересовалась предложением и решила внести первоначальный депозит в размере 50 тысяч рублей. Затем к диалогу подключилась «финансовый аналитик». Она предложила взять в банке кредит, а полученную сумму сразу же конвертировать в криптовалюту. Экономист оформила более шести займов на общую сумму 4,2 миллиона рублей.

После нескольких торговых сделок иркутянке выплатили 500 американских долларов, которыми она заплатила за кредиты. С остальными деньгами аферисты исчезли. По факту случившегося организована проверка.