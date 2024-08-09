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Четыре объекта культурного наследия восстановят в Иркутске

Агентство развития памятников Иркутска заключило четыре договора на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. В настоящее время началась подготовка научно-исследовательской и проектной документации, рассказали в пресс-службе мэрии.

До середины 2026 года частный инвестор планирует восстановить Усадьбу Мусатова на Грязнова, 8. На 2027-й предусмотрена сдача отреставрированных ОКН «Усадьба М. И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом» на Грязнова, 32, «Доходный дом» на Баррикад, 85 и «Общественное здание» в переулке Деповском, 4.

Инвесторов ищут на конкурсной основе. Право заключить договор с обязательствами по реставрации объекта культурного наследия за счет мецената разыгрывается на торгах. Далее победитель оплачивает выкупную стоимость здания с земельным участком, а также затраты на проектирование, экспертизу, реставрацию. Объект переходит в собственность нового владельца только после выполнения всех обязательств и его ввода в эксплуатацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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