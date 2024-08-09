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Новый тепловой пункт в иркутском микрорайоне Зеленый запустят осенью

В Иркутске в центральном тепловом пункте в микрорайоне Зеленый завершаются работы. Этой осенью объект введут в эксплуатацию. Работы проводит ООО «Байкальская энергетическая компания». Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее микрорайон отапливала старая мазутная котельная. Она была передана муниципалитету в изношенном состоянии и не отвечала современным нормам. Поэтому было принято решение подключить Зеленый к центральной системе теплоснабжения.

При реализации проекта было переложено 600 метров теплопровода, дополнительно построили более 4,4 километра теплосети.

На данный момент в Зеленом проживают свыше 7 тысяч человек. Прежде в микрорайоне возникали перебои с теплоснабжением. С началом нового отопительного сезона эта проблема будет решена. Кроме того, улучшится экологическая ситуация.

В рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключено с правительством Иркутской области, ООО «Байкальская энергетическая компания» также провела реконструкцию Топкинской повысительной насосной станции, техническое перевооружение теплосети и бойлерной установки.

Сейчас выполнена врезка в существующие линии, ведется благоустройство прилегающей территории, а также пусконаладочные работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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