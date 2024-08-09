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Сотрудников администрации Тайшетского района уличили в приемке недоделанных работ

В Тайшетском районе полицейские выявили факт превышения должностных полномочий сотрудниками администрации с многомиллионным ущербом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что должностные лица, зная, что подрядчик в рамках муниципальной программы «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» не доделал работы, приняли их и подписали соответствующие документы. Ущерб бюджету превысил  10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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