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Иркутская область получит дополнительно 4,7 млн рублей на развитие сельских территорий

Дополнительное финансирование из федерального бюджета на развитие сельских территорий получит Иркутская область на 2024 год, рассказали в пресс-службе правительства региона.

За счет перераспределения бюджетных средств Приангарью направят 4,7 млн рублей. Они будут потрачены на приобретение муниципальными образованиями жилых домов для предоставления их по договору найма гражданам, проживающим и работающим на сельской местности или в опорных населенных пунктах.

При этом новоселы получат жилье с возможностью его дальнейшего выкупа у муниципалитета через пять лет за 10% от общей стоимости или за 1% через десять лет непрерывного проживания и работы на сельской территории.

Общая сумма средств с учетом дополнительного финансирования, направленная на реализацию в регионе мероприятий по приобретению и строительству жилья по найму в 2024 году, составляет 98,5 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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