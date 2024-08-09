Девелоперская группа «Хрустальный» поздравляет с Днем строителя!

Девелоперская группа «Хрустальный» поздравляет с профессиональным праздником и предлагает воспользоваться специальными предложениями.

– Уважаемые коллеги, девелоперы, застройщики, строители и все-все, кто имеет отношение к этому профессиональному празднику! Девелоперская группа «Хрустальный» от всей души поздравляем вас с Днем строителя! Мы с вами делаем большое дело.

Строить – это не только про дома, больницы, школы, дороги и другие важные объекты, но это еще и про образ жизни для тех, кому мы все это строим, про развитие, про постоянные улучшения, идеи, развитие насмотренности и внедрения чего-то нового.

Мы с вами строим будущее, обмениваемся опытом, постоянно обучаемся не только строить, но и подстраиваться под множество изменений в законодательствах, а порой именно это и ломает многие проекты. Мы призываем это делать всех, не бояться пробовать, не бояться просить помощи у более опытных коллег и тогда обязательно все получится!

Искренне благодарим за ваш профессионализм, ответственность и преданность делу. Желаем вам крепкого здоровья, новых успешных проектов и признания ваших достижений.

А в качестве подарка Школа загородного девелопмента «Хрустальный» до 14 августа предлагает воспользоваться специальными предложениями:

1. Скидка 10% на все тарифы обучения и бесплатную старт-сессию по вашему будущему проекту, по промокоду «МОЙДЕНЬ»

2. Скидка 15% на обучение для всех ваших друзей по промокоду «ДРУЗЬЯ15»

3. А также все, кто приобретает обучение именно сейчас, бесплатно получат апгрейд курса, который будет выпущен уже к 1 сентября. Это будет большое обновление с новыми видео, кейсами, сметами и финансовым калькулятором.