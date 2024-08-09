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Черный список авиадебоширов будет создан в России

Идею одобрил Минстранc.

Авиадебоширам будет отказано в полетах за нарушение правил поведения на борту. Предполагается, что запрет на полеты будет действовать в течение 1–3 лет.

– Минтранс поддерживает усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета. Инициатива будет детально проработана в ближайшее время, с дальнейшей подготовкой поправок в Воздушный кодекс РФ, – говорится в сообщении ведомства.

Реестр будет единым, сейчас каждая авиакомпания ведет свой собственный список правонарушителей.

В последнее подобные случаи участились. Так, недавно рейс авиакомпании Аэрофлот «Москва – Иркутск» посадили в Новосибирске из-за семейной пары дебоширов из Иркутской области, 39-летний мужчина и 36-летняя женщина вели себя неадекватно, кричали на окружающих и использовали ненормативную лексику. В аэропорту Новосибирска пассажиры были сняты с рейса и переданы сотрудникам полиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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