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30-градусную жару обещают иркутянам на выходные

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие сутки. По данным Иркутского Гидрометцентра, в субботу будет жарко.

Прогнозируются переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +11,+16°, днем – в среднем +26,+31°.

На Байкале также почти не будет осадков: дождь возможен лишь на северной части. Утром при прояснении ожидается туман. Ветер юго-восточный подует со скоростью 7−12 м/с, местами с порывами до 15 м/с, температура ночью составит +10,+15°, днем поднимется до +22,+27°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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