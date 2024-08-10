Организацию в Усть-Илимске оштрафовали на полмиллиона за коррупцию

В Усть-Илимске организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что директор организации по заготовке древесины незаконно передал главному государственному инспектору по охране леса 100 тыс. рублей за бездействие последнего. Планировалось, что после «оплаты» фирму не привлекут к административной ответственности за неудовлетворительную уборку лесосек от порубочных остатков.

Фирму привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В отношении взяткодателя судом ранее вынесен обвинительный приговор.