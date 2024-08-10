Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Территория ярких эмоций. Как прошел фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Праздник продолжается. Фестиваль соломенных скульптур продлится в Иркутске до конца лета
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
Все материалы сюжета

Организацию в Усть-Илимске оштрафовали на полмиллиона за коррупцию

В Усть-Илимске организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что директор организации по заготовке древесины незаконно передал главному государственному инспектору по охране леса 100 тыс. рублей за бездействие последнего. Планировалось, что после «оплаты» фирму не привлекут к административной ответственности за неудовлетворительную уборку лесосек от порубочных остатков.

Фирму привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В отношении взяткодателя судом ранее вынесен обвинительный приговор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский саммит РГУД
«Мы смотрим из будущего». Константин Сторожев – о 7 признаках успешного апарт-отеля
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес