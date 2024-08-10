Сапборды подарят победителям конкурса дефиле на досках и состязаний по сап-поло в Иркутске

17 и 18 августа в районе площади у памятника Александру III состоятся соревнования по сап-поло и конкурс-дефиле на сапбордах. Мероприятия пройдут в рамках летнего фестиваля «Счастье чистой воды», рассказали в пресс-службе мэрии.

17 августа на состязании по сап-поло выступят шесть команд. Главный приз – четырехместный сапборд, который предоставит партнер мероприятия. Во второй день к соревнованиям присоединятся четыре любительских коллектива. Тройке лидеров вручат ценные подарки, грамоты и медали.

18 августа состоится сап-дефиле. Задача конкурсантов не только продемонстрировать уникальный костюм, но и дополнить свой проезд на доске музыкой и танцами. Кроме того, необходимо придумать короткий рассказ о созданном образе. Он должен быть связан с концепцией проекта «Счастье чистой воды». Победитель получит красочный сапборд .

Записаться на дефиле может любой желающий в возрасте от 14 лет. Подростки допускаются с согласия родителей или законных представителей. На мероприятие можно прийти со своей доской или взять ее бесплатно. Сейчас продолжается регистрация на участие в сап-дефиле.