Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны модернизированные истребители Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2, сообщает пресс-служба ОАК.

Фото: пресс-служба ОАК

«Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы. Иркутский авиационный завод своевременного выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа», – говорится в сообщении.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов.

В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сотен километров.