Куйбышевский район Иркутска частично остался без света

10 августа в 14:08 произошло частичное отключение электроэнергии в части домов в Куйбышевском районе Иркутска, рассказали в пресс-службе ИЭСК.

Под отключение попали здания на улицах Иоганна Гмелина, Ключевая 1-я, Ключевая 2-я, Власа Сидорова, Воеводы Синявина, Глеба Успенского, Губернатора Трескина, Емельяна Югова, Енисейская, Ермака, Ефимия Кузнецова, Ивана Чурина, Качугская, Николая Спафария, Песчаный, Самокатный, Первомайская, Полевая, Полевая 2-я, Качугский, Кудельского, Литвинцева, Петра Кравеца, Турчанинова, Якова Домбровского, Пшеничная Падь, Рабочего Штаба, Северная 2-я, Топкинский, Фердинанда Врангеля, Хомутовская, Шевцова, Якова Метелева, Яковлева.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 18:00 .