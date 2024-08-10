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Пятиэтажный дом загорелся в Иркутске из-за поджога

Пожар произошел накануне в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Рабоче-Крестьянской в Иркутске. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К месту были направлены три единицы техники и семь огнеборцев. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров.

По лестничному маршу были эвакуированы 10 человек, из них трое детей. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара стал поджог личных вещей женщиной 1947 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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