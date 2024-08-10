Первый торговый центр с брендовыми магазинами и ресторанами построят в Иркутске-2

В микрорайоне Иркутск-2 планируют построить первый торговый центр. Он будет располагаться между улицами Мира, Шпачека, Сибирских партизан и Марии Ульяновой. Площадь участка под здание составит 8354 квадратных метра, следует из документации на сайте мэрии.

Фото со страницы Zenith "ВКонтакте"

По данным жилого комплекса Zenith, трехэтажный ТЦ построят на его территории. Внутри разместят магазины известных брендов, рестораны, фитнес-клуб и игровые зоны для детей. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в 2026 году. Посещать его смогут не только жители ЖК, но и другие горожане.

Фото со страницы Zenith "ВКонтакте"

Концепцию, зонирование и схемы размещения арендаторов в здании разработала компания Kanayan Retail&Development Consulting. Согласно проекту, размещенному на ее сайте, на этажах центра появятся галерея вкусной еды, фотозона, фреш-атриум, спортивная галерея и зона товаров для дома и бытовых услуг с пунктами выдачи заказов.

Рядом со зданием оборудуют пешеходные переходы и тротуары для посетителей. Запланировано создание наземной парковки на 132 машины.