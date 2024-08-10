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Первый торговый центр с брендовыми магазинами и ресторанами построят в Иркутске-2

В микрорайоне Иркутск-2 планируют построить первый торговый центр. Он будет располагаться между улицами Мира, Шпачека, Сибирских партизан и Марии Ульяновой. Площадь участка под здание составит 8354 квадратных метра, следует из документации на сайте мэрии.

<p>Фото со страницы Zenith "ВКонтакте"</p>

Фото со страницы Zenith "ВКонтакте"

По данным жилого комплекса Zenith, трехэтажный ТЦ построят на его территории. Внутри разместят магазины известных брендов, рестораны, фитнес-клуб и игровые зоны для детей. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в 2026 году. Посещать его смогут не только жители ЖК, но и другие горожане.

<p>Фото со страницы Zenith "ВКонтакте"</p>

Фото со страницы Zenith "ВКонтакте"

Концепцию, зонирование и схемы размещения арендаторов в здании разработала компания Kanayan Retail&Development Consulting. Согласно проекту, размещенному на ее сайте, на этажах центра появятся галерея вкусной еды, фотозона, фреш-атриум, спортивная галерея и зона товаров для дома и бытовых услуг с пунктами выдачи заказов.

Рядом со зданием оборудуют пешеходные переходы и тротуары для посетителей. Запланировано создание наземной парковки на 132 машины.


<p>Фото со страницы Zenith "ВКонтакте"</p> <p>Фото со страницы Zenith "ВКонтакте"</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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