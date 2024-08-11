Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Территория ярких эмоций. Как прошел фестиваль «Энергия+» в Иркутске
Праздник продолжается. Фестиваль соломенных скульптур продлится в Иркутске до конца лета
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
Все материалы сюжета

Шесть домов для работников построят в Усть-Уде в этом году

В поселке Усть-Уда идет строительство шести домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Их общая площадь составляет 342 квадратных метра, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Такое строительство жилья по договору найма предполагает непосредственное участие муниципалитета и работодателя. Совместно они финансируют 20% стоимости, оставшиеся 80% субсидируют областной и федеральные бюджеты. На дома в поселке Усть-Уда, являющегося опорным населенным пунктом, из областного бюджета выделено 26,7 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведется устройство фундамента, кладка стен, укладка лаг, установка стропильной системы и устройство обрешетки. В двух домах также начали внутреннюю отделку.

Строительство завершится в этом году. Новоселы получат жилье с возможностью его дальнейшего выкупа у муниципалитета через пять лет за 10% от общей стоимости или за 1% через десять лет непрерывного проживания и работы на сельской территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский саммит РГУД
«Мы смотрим из будущего». Константин Сторожев – о 7 признаках успешного апарт-отеля
Готовим новый проект по Байкальскому тракту – Антон Кондратьев
«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес