На территории Иркутского лесничества собрали 100 кубометров мусора

Уборка леса от несанкционированных свалок мусора прошла на территории Иркутского лесничества вблизи садоводств «Экономист» и «Искусство», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии поучаствовали порядка 70 работников министерства лесного комплекса Приангарья, Байкальской и Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Люди очистили от несанкционированного мусора лесные участки на площади 0,07 га. На полигон вывезено более 100 кубометров бытовых отходов. В ближайшее время будет установлено видеонаблюдение в местах свалок.