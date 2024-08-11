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На территории Иркутского лесничества собрали 100 кубометров мусора

Уборка леса от несанкционированных свалок мусора прошла на территории Иркутского лесничества вблизи садоводств «Экономист» и «Искусство», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии поучаствовали порядка 70 работников министерства лесного комплекса Приангарья, Байкальской и Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Люди очистили от несанкционированного мусора лесные участки на площади 0,07 га. На полигон вывезено более 100 кубометров бытовых отходов. В ближайшее время будет установлено видеонаблюдение в местах свалок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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