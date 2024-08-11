Почти все иркутяне считают себя приверженцами ЗОЖ

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, сколько жителей Иркутска считают себя приверженцами здорового образа жизни. Результаты есть у SIA.RU.

«Согласно опросу, 70% иркутян считают себя приверженцами здорового образа жизни. Из них 20% полностью уверены в этом, а 50% склоняются к такой точке зрения. 30% опрошенных признались, что ЗОЖ – это не про них: 4% однозначно уверены в этом, еще 26% сообщили, что их образ жизни скорее нездоровый», – говорится в сообщении.

Мужчин, уверенно причисляющих себя к ЗОЖникам, – 24%, женщин – всего 17%. Если среди иркутян до 34 лет сторонником здорового образа жизни себя назвал каждый четвертый – 26%, то среди граждан от 45 лет – только каждый шестой, или 17%.

Среди иркутян, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей.

Шесть из 10 жителей Иркутска убеждены, что здоровый образ жизни – это, прежде всего, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Каждый второй опрошенный признался, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание. 40% респондентов указали на важность отсутствия вредных привычек. Также были упомянуты режим дня, спокойствие и позитивный настрой.