Ливни, грозы, град и ветер ожидаются в Иркутской области

Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Иркутской области с понедельника. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

12-14 августа местами по Приангарью ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах – порывы северо-западного ветра 16-21 м/с.

В частности, по Иркутску ожидаются переменная облачность, без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 4-9 м/с, с переходом на северо-западный 8-13 м/с, температура ночью +17, +19°, днем +28, +30°.