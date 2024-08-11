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Ливни, грозы, град и ветер ожидаются в Иркутской области

Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Иркутской области с понедельника. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

12-14 августа местами по Приангарью ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах – порывы северо-западного ветра 16-21 м/с.

В частности, по Иркутску ожидаются переменная облачность, без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 4-9 м/с, с переходом на северо-западный 8-13 м/с, температура ночью +17, +19°, днем +28, +30°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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