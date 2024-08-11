Новый Дом культуры строят в Осиноском районе за 115 млн рублей

В селе Обуса Осинского района продолжается строительство нового Дома культуры. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 115 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Новое здание возводят взамен сельского клуба, который сгорел в 2006 году. С тех пор все культурные события и встречи проводят в спортивном зале местной школы. Новое здание будет двухэтажным. Его общая площадь составит 791 квадратный метр.

Внутри Дома культуры предусмотрены вестибюль, фойе, гардероб, актовый зал на 100 мест, кабинеты для всех творческих объединений Обусы, технические помещения. Также в задании будет работать библиотека. Сейчас она находится в здании местной администрации. Подрядная организация благоустроит прилегающую территорию.

Сейчас техническая готовность объекта составляет 50%.Завершены работы по «нулевому» уровню здания и заливке монолита стен. Выполнены внешние сети водоснабжения, сделаны пожарные емкости, ведется устройство крыши, установка окон. Начата облицовка наружных стен.

Наблюдается отставание от графика, оно связано с финансовыми трудностями подрядчика. Ему дано поручение увеличить количество рабочих на площадке.