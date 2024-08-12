80% новых сотрудников хотят пройти полноценную программу адаптации

Аналитики российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, как часто в компаниях внедряют программы адаптации и поддержки новичков, и нуждаются ли в них сами соискатели.

Опрос работодателей, проведенный Службой исследований hh.ru, показал, что программа адаптации новых сотрудников (онбординг) более трех лет работает лишь в каждой пятой компании (22%), у 35% такая практика появилась относительно недавно, за последние 1-3 года. При этом большинство компаний (43%) признались, что они не занимаются адаптацией новых сотрудников, во всяком случае, не делают это системно.

Треть работодателей без программ адаптации для новых сотрудников честно признались, этим просто некому заниматься, еще 26% не могут найти время на разработку программы онбординга. 32% не смогли найти ответ, почему они не адаптируют своих новичков, а 12% заявили, что и вовсе не видят в этом смысла.

Для полноты картины аналитики hh.ru спросили и соискателей: а им онбординг нужен или комфортно вливаться в коллектив в процессе работы?

Оказалось, что 81% из них нуждаются в такой поддержке работодателя и хотят, чтобы на первом этапе после трудоустройства их полноценно вводили в компанию и в их должность. Причем чаще всего онбординг хотели бы получить молодые специалисты (18-24 года) – сразу 89% из них дали положительный ответ. Не откажутся от поддержки на начальных этапах и 25-34-летние (87%) и 35-44-летние (82%). В разрезе профессий, чаще других хотели бы пройти полноценную программу адаптации на начальных этапах карьеры 94% маркетологов, 87% HR-специалистов, 86% ИТ-кадров, 83% представителей высшего и среднего менеджмента.

Анализ вакансий, открытых сейчас в Иркутской области, показал, что лишь 100 из них обещают профессиональную программу адаптации для вновь принятых сотрудников, и это менее 1% от всех актуальных предложений. Чаще всего о наличии таких программ сообщают работодатели из отраслей «Медицина, фармацевтика, аптеки», «Нефть и газ», «Розничная торговля», «Финансовый сектор», «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры».

На вопрос, какие инструменты используют компании для введения в должность, большинство ответили, что это информация о внутреннем трудовом распорядке рабочего дня (76%), проведение индивидуальных бесед с руководителем (59%) и портал со всем необходимым для работников (43%). Менее популярны презентации с историей компании, рассказом о её ценностях (39%), гайды новичка (36%), презентации с представлением сотрудников компании – кто есть кто (21%), обучающие видео по специфике работы нового сотрудника (19%), списки терминов и сленговых слов, которые используют в компании (16%), описание командных ритуалов (14%) и видео-приветствие от директора (10%), еще 5% опрошенных заявили, что используют другой инструментарий, например, Welcome day, маршрутный лист первой недели и специальный чат-бот для новичков.