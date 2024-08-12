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Чаще всего мошенники подделывают приложения со ставками и банкинги

Вредоносный софт открывает доступ к деньгам и данным жертвы. Об этом пишут «Известия».

Чаще всего поддельные приложения можно встретить в категориях «онлайн-банкинг», «криптовалютные кошельки», «игры», «полезные инструменты», «ставки» и «спорт». Такие подделки открывают короткий путь к денежным средствам и персональным данным пользователей, рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

– Помимо опасности для личных финансов и данных, скачивание может привести к компрометации устройства. Сразу после того, как пользователь введет данные, хакеры получат доступ к смартфону. Они могут использовать его в распределенных вычислениях, DDoS-атаках на других пользователей и даже вывести из строя, – сказал эксперт.

По его словам, подделки легко встретить в социальных сетях или мессенджерах, в рекламе внутри других приложений, а также на подозрительных сайтах, на первой странице в поисковой выдаче.

По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов персональные данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – дважды. Среди скомпрометированных данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация. Мошенники могут воспользоваться ей, чтобы оформить кредит или украсть деньги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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