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В июле спрос на недвижимость в Москве упал на 27%

Июль 2024 года показал существенное снижение покупательского спроса на столичном рынке недвижимости. По данным аналитиков девелоперской компании Level Group, объем реализованных в июле квадратных метров на первичном рынке недвижимости в столице на 27% уступил показателям июня.

При этом доля ипотечных сделок в июле составила 63%, что на 13 п.п. меньше показателей июня, а ипотечный спрос по итогам месяца упал на 42%, отмечают в Level Group. Относительно аналогичного периода прошлого года снижение спроса в целом по рынку составило 18%, ипотечный спрос снизился на 28%, неипотечный остался на том же уровне.  

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Снижение спроса почти на треть аналитики связывают с отменой с 1 июля программы ипотеки с господдержкой под 8% на квартиры в новостройках, а также изменение условий по семейной ипотеке и исключение Москвы из программы IT-ипотеки. В результате, на фоне высоких рыночных ставок, ипотечный спрос снизился, тогда как сделки без использования ипотечных средств остались примерно на прежнем уровне.

«Ставки по рыночным программам в июле превысили 20%. Сейчас ситуация на рынке ипотечного кредитования сложилась таким образом, что рынок потерял значительную часть спроса — похожее развитие событий мы наблюдали весной 2022 года, когда ключевая ставка ЦБ была одномоментно поднята до 20%», — поясняют в Level Group.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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