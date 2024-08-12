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Россияне в июле купили втрое больше акций, чем в июне

Розничные инвесторы нарастили покупки российских акций втрое в июле по сравнению с июнем, купив их на общую сумму 14,2 млрд руб. При этом, месяцем ранее данная цифра достигла отметки всего в 4,2 млрд руб. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков» Банка России.

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После того, как ЦБ поднял ключевую ставку в конце июля до 18%, доля частных инвесторов в общем объеме сделок снизилась на 4,6 процентных пункта с начала месяца. По итогам июля сумма покупок физических лиц в объеме биржевых торгов составила 74,4% против 72,6% месяцем ранее.

В обзоре ЦБ также отмечается, что в предыдущем месяце именно частные инвесторы вместе с системно-значимыми банками стали главными покупателями акций российских компаний. Так, банки приобрели в июле акции на сумму 20,2 млрд руб. Отметим, что в июне эта сумма составляла 12,5 млрд. При этом, доля таких банков в объеме торгов на рынке акций в июле не превышала 5%. Кроме того, спрос также шел со стороны других кредитных организаций, перешедших к нетто-покупкам на 8,8 млрд руб. после нетто-продаж в июне на 41,4 млрд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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