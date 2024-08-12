Инфляция в июле ускорилась

В июле рост потребительских цен в России ускорился до 1,14% после 0,64% в июне и 0,74% в мае, сообщает Росстат.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 9,13% с отметки 8,59% по итогам июня и 8,3% — мая.

Инфляционный всплеск в начале II полугодия традиционно происходит в основном из-за индексации с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ. С этой даты они в среднем по стране выросли в пределах 9,8%, согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу.

Заметное ускорение годовой инфляции объясняется тем, что 1 июля 2023 г. аналогичная индексация тарифов ЖКХ не производилась из-за переноса на более раннюю дату — 1 декабря 2022 г. За счет этого образовалась относительно низкая база для годовой инфляции к июлю 2024 г.

За январь – июль 2024 г. потребительские цены выросли на 5,06%. Средняя стоимость автомобильного бензина в июле увеличилась на 2,4%, цены на дизельное топливо повысились на 1,1%.

Банк России в конце июля повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%, что в целом было ожидаемо. Однако ЦБ не только не дал сигналов о возможном завершении цикла ужесточения монетарной политики, но и увеличил вероятность его продолжения. Это означает более длительный период жестких денежно-кредитных условий (ДКУ).