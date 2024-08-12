Региональные банки КНР прекращают прием платежей из России

Российский бизнес ведет расчеты через них с мая, выяснили «Известия».

Ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. Даже небольшие региональные банки КНР стали всё чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом.

– С мая 2024-го мы производили расчеты через небольшой региональный банк в Китае. Такую возможность предоставляли несколько локальных финорганизаций. В мае-июне платежи шли более-менее стабильно. Однако 20 июля пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов – уже около месяца у нас висит платеж, – поделилась гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич.

До этого предполагалось, что небольшие региональные кредитные организации КНР находятся под меньшим прицелом со стороны Запада и менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций. Однако, скорее всего, нынешние ограничения связаны именно с опасением рестрикций от США, считает Екатерина Кизевич.

Ранее Андрей Костин заявил о буме открытий расчетных счетов в офисе ВТБ в Шанхае. Компании России и Китая заинтересованы в развитии надежного канала для взаимных платежей, поскольку торговый оборот между странами растет. Расчеты по системе ВТБ не попадают под вторичные санкции, поскольку ведутся в юанях и проводятся, по сути, внутри банка. Однако для этого необходимо стать клиентом банка.

Старший вице-президент Сбера Тарас Скворцов не исключил остановку торгов китайской валютой на бирже. По его словам, ситуация «достаточно тяжелая», отражается на ставках и связана с проблемами в работе китайских банков на рынке РФ. Сложности возникают, в том числе при расчетах за экспортно-импортные операции.