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Индекс благосостояния россиян в июле 2024 года составил 30,7%

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Столько домохозяйства тратят на продукты питания.

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, индекс благосостояния в июле 2024 года получил значение в 30,7%. То есть такова доля затрат среднестатистической российской семьи на продукты питания дома и вне дома в общем объеме месячных трат домохозяйства.

По сравнению с июнем текущего года показатель индекса вырос на 0,7 п.п. Относительно июля прошлого года индекс практически не изменился и вырос на 0,6 п.п.

«Рост цен на продукты питания, в том числе в связи с сезонными факторами, может привести к увеличению доли расходов на продукты в общем бюджете. Переход на более премиальные категории товаров и услуг, в том числе продуктов питания, что также могло спровоцировать рост индекса благосостояния. Некоторые семьи могут откладывать часть своих доходов, что в общем объеме трат может привести к увеличению доли расходов на продукты питания», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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