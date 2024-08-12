Девять лесных пожаров погасили в Иркутской области за минувшие выходные

Продолжается ликвидация 11 ранее локализованных пожаров на общей площади 3369,5 гектара: пяти – в Катангском, по два – в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Киренском районах.

В субботу, 10 августа, в лесном фонде региона ликвидировано пять пожаров на общей площади 649 гектаров: два – в Катангском, по одному – в Усть-Удинском, Киренском и Казачинско-Ленском районах.

В воскресенье, 11 августа, обнаружено и в тот же день потушено возгорание площадью 0,25 гектара в Усольском районе. Оно возникло в шести километрах от города Усолье-Сибирское по вине местного населения. Также потушено три ранее обнаруженных пожара на общей площади 31,2 гектара: по одному – в Зиминском, Катангском и Киренском районах.

Вновь зарегистрировано 11 августа и действуют четыре лесных пожара, возникших из-за гроз, на общей площади 35 гектаров: два – в Мамско-Чуйском, по одному – в Качугском и Катангском районах. На утро 12 августа в действующем состоянии перешли 14 ранее обнаруженных в лесном фонде пожаров на площади 3185 гектаров: семь – в Катангском, три – в Киренском, два – в Бодайбинском, по одному – в Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском районах.