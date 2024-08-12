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Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка

Банк Уралсиб продлил акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка.

Стать участником акции просто:

  • подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги) и получите первую пенсию с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно;
  • совершите одну покупку по карте на любую сумму;
  • Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

Акция проводится с 1 июля 2024 по 30 января 2025 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке новую выгодную карту «Почетный пенсионер». Преимущества карты «Почетный пенсионер»*: бесплатное обслуживание и бесплатное снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров, доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей**, кешбэк до 3% на ежедневные покупки***.

Более подробную информацию о акции можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Тарифы по карте «Почетный пенсионер»
**При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.
***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxBCWc8

/ Сибирское Информационное Агентство /
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