В Иркутске должны появиться минимум 3-5 площадок формата Light Industrial

У Иркутска большой потенциал для развития нового формата складской и промышленной недвижимости Light Industrial, убежден Евгений Нумеров, управляющий директор, партнер Skladman USG. А его реализация будет связана с развитием сервиса доставки до двери.

Объекты Light Industrial - многоэтажные автономные производственные и складские здания гибкого формата с возможностью объединения помещений, – по словам Евгения Нумерова, сегодня активно строятся в десятках регионов. Растущая популярность этого сегмента промышленной недвижимости, по мнению эксперта, продиктована с одной стороны ростом малого бизнеса и соответственно ростом запроса со стороны предпринимателей на подходящие складские и производственные площади. А с другой, тем что до последнего времени на российском рынке предложения именно для МСБ не было.

Иркутск несколько отстает от западных соседей, однако управляющий директор Skladman USG убежден, что препятствий для того, чтобы адаптировать лучшие практики этого направления, в регионе нет. В перспективе 2-3 лет в областном центре может появиться минимум 3-5 площадок формата Light Industrial примерно по 50 тысяч метров каждая, где компании могут комбинировать производство, склад, шоу-рум и магазин.

По его словам, в такие объекты можно переместить торговые кластеры автомобильной тематики, которых в Иркутске сегодня много. Они представлены в одноэтажном формате, занимают большие территории, и когда встанет вопрос о застройке этой земли, начнут рассматриваться двух или даже трехуровневые объекты Light Industrial.

Но более вероятным драйвером формата может стать развитие доставки, полагает Евгений. Для таких сервисов критически важна зона и время доставки, а значит должна быть точка, откуда в течение 30 минут можно охватить, если не весь город, то значительную его часть. Если строить склады за городом, то такой зоны покрытия просто не добиться.

«Вы чуть-чуть отстаете, может быть на два-три года от Москвы, от других крупных городов по степени проникновения интернет-доставки. Однако и у вас сейчас очень сильно меняются форматы доставки еды. И я думаю, хотя бы одна специализированная площадка под пищевые производства – такой пищевой технопарк – в Иркутске должна появиться», – уверен Евгений Нумеров.