Стоит ли бояться прихода федеральных девелоперов в регион?

Федеральные девелоперы все активнее заходят в регионы – и местное бизнес-сообщество воспринимает эту экспансию с опаской. Андрей Бриль, вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), полагает: в появлении федеральных игроков есть свои плюсы для регионального рынка, но этот процесс не надо торопить.

Регионам остро недостает инвестиций, в том числе в строительной отрасли. Не меньше региональной экономике нужны и новые компетенции. А привлечение федеральных компаний с большим оборотным капиталом, с опытом применения различных финансовых механизмов, считает эксперт, позволяет решить этот вопрос. Однако местное девелоперское сообщество, как правило, не хочет делиться своей прибылью, своими доходными нишами с новыми участниками.

Примером сферы, в которой участие крупных сторонних компаний позволит ускорить развитие регионов, и при этом не нанести существенный ущерб местным компаниям, может служить девелопмент промышленной недвижимости, полагает вице-президент РГУД. Эта сфера не такая доходная, как жилое строительство, но она на сегодня – в приоритете. И в ней присутствуют такие объемы работ и финансирования, которые порой не под силу региональным компаниям.

«Я из Екатеринбурга, и у нас уже был период, когда девелоперы и региональные власти осторожно относились к приходу внешних – инорегиональных и федеральных – игроков. Сейчас этот этап пройден, причем не только в низкомаржинальных сегментах недвижимости, но и в жилищном строительстве. У нас работает целый ряд федеральных застройщиков из ТОП-20. И, в общем, никакого конфликта интересов на рынке не происходит. Но у нас очень развитое девелоперское сообщество, которое умеет кооперироваться, понимает, как работать вместе, в чем синергия таких коллабораций», – пояснил Андрей Бриль.

Но это включение – очень сложный процесс, требующий аккуратности и тонкой работы, и его не стоит торопить, напоминает эксперт.