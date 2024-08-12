Где найти деньги на трансформацию городов?

Одним из ключевых вопросов Х Байкальского саммита Российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) стала трансформация городов – какие сферы недвижимости открывают возможности для бизнеса, и какие риски при этом возникают, что надо делать застройщикам. И главное – где взять на это деньги.

По словам вице-президента РГУД, ведущего одной из сессий саммита, темы обсуждений делились на три больших блока. Первый – участие бизнеса в трансформации городов.

«Как обеспечить синтез жилого и промышленного сектора, где в этом процессе для девелоперского бизнеса есть возможности, в чем плюсы этого процесса с точки зрения перспектив для развития экономики территории – и всего региона, и локации. И главное, где взять деньги на все это? Потому что деньги позволяют ускорить процесс – не более, и не менее», – пояснил Андрей Бриль.

Второй блок – это взаимодействие девелоперов и органов государственной власти сегодня. Каждая из этих групп имеет свои задачи и свою роль в процесс, и в одиночку, друг без друга, никому не справится.

Третья часть была посвящена попытке заглянуть в будущее: представители Сбера рассказали о проектах цифровой трансформации, о своей их работе в области искусственного интеллекта.

«Сегодня для многих из нас, девелоперов, ИИ – это совершенно неочевидная история. Многие вещи мы не понимаем, не чувствуем. Для кого-то, может быть, это будущее не наступит никогда. А для кого-то – лет через 10-15. Но заглядывать в это будущее необходимо», – выразил уверенность эксперт.

Он подчеркнул, важность того, что подобное мероприятие проводится в Иркутске – сегодня особенно необходимо понимать, что происходит в регионах.

«В свете большой трансформации, которую сегодня переживает страна, экономика, различные отрасли, региональная повестка приобретает важное значение. Не исключено, что мы находимся на пороге серьезной трансформации бюджетной сферы, большего перераспределения денег от федерального центра в бюджеты развития регионов которые находятся в их распоряжении», – пояснил Андрей Бриль.