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Байкальский саммит РГУД
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«Иркутску нужно не только копировать чужие практики, а создавать свои» – Сергей Маяренков
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«Иркутску нужно не только копировать чужие практики, а создавать свои» – Сергей Маяренков

Иркутск учится следить за трендами в организации общественных пространств, следовать им, копировать интересный опыт. Но городу не хватает собственных практик, которые уже с него могли бы копировать другие города, считает Сергей Маяренков, генеральный директор Сибирской лаборатории урбанистики, модератор сессии X Байкальского саммита РГУД , посвященной принципам безопасной и комфортной жилой среды.

Тренд на заимствование привел к тому, что сегодня при всех плюсах преображения городских пространств, проекты благоустройства в Иркутске начинают походить друг на друга, полагает Сергей Маяренков. Он убежден, что городу необходимо искать свою индивидуальность, учитывать особенности места, материалов, климата, людей. Иркутским практикам преображения общественных пространств в том числе была посвящена одна из сессий X Байкальского саммита РГУД.

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“Участников саммита и всех, кто интересуется этим рынком, я бы призвал задуматься, а что мы можем сделать такого, чтобы это стало точкой [притяжения], на что люди приезжают посмотреть и увозят к себе, за чем следят другие города и хотят делать подобные и проекты и пространства. Сейчас такое время: мыслишь глобально, но действуешь локально. ”.

Вопрос  в образе мысли. Профессиональному сообществу, считает Сергей, возможно, стоит поддерживать искусства, современный дизайн, искать возможности в корнях.Такой отправной точкой может стать, например, деревянное зодчество - в его формах заложены свои культурные коды.

“Мне кажется, важна такая амбиция. Это придает силы. Это придает интересы. И это и есть, наверное, настоящая столичность, о которой мечтают иркутяне”, - заметил гендиректор Сибирской лаборатории урбанистики

 

 


<p>Сергей Маяренков, генеральный директор Сибирской лаборатории урбанистики.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Сергей Маяренков, генеральный директор Сибирской лаборатории урбанистики.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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