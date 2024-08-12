30% учителей против отдельного курса экологии в школе

Большинство россиян поддерживают идею внедрить уроки экологии в школьную программу. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

В школах Камчатки появились уроки экологии. Советник губернатора Камчатского края предлагает внедрить такой предмет в обязательную образовательную программу школ всех регионов России. Согласно проведенному опросу, 2 из 3 россиян (66%) поддерживают эту идею: «Однозначно да. Нужно прививать детям заботу о природе»; «Чистота – наше будущее!» Против высказались 16% опрошенных, а 18% затруднились с ответом: по их мнению, школьная программа и так перегружена.

За уроки экологии в школах – 7 из 10 россиян в возрасте 35-44 лет. Уровень поддержки инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных.

Среди родителей школьников и будущих первоклашек поддерживают введение уроков по экологии 57%. Каждый пятый родитель (20%) – против, а ещё 23% затрудняются с оценкой инициативы.

Среди учителей положительное отношение к введению новых уроков выразил 61%. Однако 3 из 10 преподавателей выступили против этой идеи, считая, что темы по экологии лучше интегрировать в существующие предметы.