Бывшую Картографическую фабрику начали восстанавливать в Иркутске

Это объект культурного наследия регионального значения 19-го века, расположенный на улице Рабочего Штаба, 24.

Двухэтажное здание площадью около 5 тыс. метров, выполненное в стиле эклектики, десятки лет являлось украшением Рабочего предместья Иркутска. Оно получит новую жизнь благодаря совместным действиям службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и нового собственника.

– В прошлом году у этого здания сменился собственник. Он намерен восстановить объект и приспособить его под административно-офисное использование, – сказала заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Мария Назарова.

На первом этапе в здании планируется выполнить ремонт перекрытий, сделать сейсмо-пояса на кирпичных стенах, отремонтировать сводчатые перекрытия, в том числе, и балочные. Для этого разработаны отдельные проектные решения. К зиме планируется возвести кровлю, провести спасательные работы, начать некоторые внутренние работы.

Здание построил купец Зимин в 1820-х годах. В 1872-м в нем разместилась учительская семинария. После Октябрьской революции перешло в военным, в нём разместили 475-ю военно-картографическую фабрику. Все собственники расширяли и перестраивали здание. В нем снесли многие перекрытия, местами забетонировали участки, это повлекло коррозию исторической кирпичной кладки. В 1990-х годах часть помещений сдавали в аренду. За годы эксплуатации в здании ни разу не было капитального ремонта или реставрации.