Бывшую Картографическую фабрику начали восстанавливать в Иркутске

Это объект культурного наследия регионального значения 19-го века, расположенный на улице Рабочего Штаба, 24.
Двухэтажное здание площадью около 5 тыс. метров, выполненное в стиле эклектики, десятки лет являлось украшением Рабочего предместья Иркутска. Оно получит новую жизнь благодаря совместным действиям службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и нового собственника.
– В прошлом году у этого здания сменился собственник. Он намерен восстановить объект и приспособить его под административно-офисное использование, – сказала заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Мария Назарова.
На первом этапе в здании планируется выполнить ремонт перекрытий, сделать сейсмо-пояса на кирпичных стенах, отремонтировать сводчатые перекрытия, в том числе, и балочные. Для этого разработаны отдельные проектные решения. К зиме планируется возвести кровлю, провести спасательные работы, начать некоторые внутренние работы.