Иркутская нефтяная компания (ИНК) приглашает жителей Иркутской области на Фестиваль профессий. Мероприятие пройдет 16 августа с 10:00 до 17:00 в парковой зоне ИРНИТУ.

Мероприятие станет площадкой для знакомства с профессиями в нефтегазовой сфере, а также позволит гостям узнать о крупнейших проектах ИНК и получить информацию о работе в компании.

Откроет фестиваль пленарная дискуссия на тему: «Профессии будущего: есть ли риск полной замены человеческого труда?». В обсуждении примут участие: генеральный директор ИНК Яков Гинзбург, управляющий директор по производству – главный инженер компании Руслан Салихов, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, заместитель министра образования области Елена Апанович, начальник управления занятости населения Минтруда региона Наталья Шлыкова и другие приглашенные спикеры.

В течение всего дня на площадке будут работать VR-тренажеры, робот Полимеркин, настольные игры, научное шоу для детей и аквагрим. Участники фестиваля смогут провести фотосессию в СИЗах, около вахтовки и посмотреть 3D-фильм. В зоне карьерного консультирования и профориентации HR-специалисты расскажут о трудоустройстве в ИНК, бонусах для сотрудников и программах для молодежи. Гости смогут узнать о вакансиях и заполнить резюме.

Также все желающие смогут посетить мастер-классы от сотрудников компании и выступление продюсера, руководителя ансамбля «Доктор Джаз», продюсера международного фестиваля «Джаз на Байкале» Александра Филиппова. Он расскажет о своем карьерном пути и поделится профессиональными советами.

За активное участие на площадках каждый получит брендированный мерч от ИНК. Завершится мероприятие концертом музыкальной группы Oil-Band.