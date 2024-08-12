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«Рынки обвалились, самое время этим воспользоваться» – эксперт БКС

5 августа на мировых рынках случился настоящий чёрный понедельник. «Никогда такого не было, и вот опять», – прокомментировал ситуацию руководитель департамента автоследования БКС (Fintarget) Всеволод Зубов в еженедельном выпуске «Без плохих новостей».

Индексы в Азии, США и России обвалились: японский индекс Nikkei 225падал на 13%,  корейский индекс Kospi – на 11%, тайваньский Taiex – на 8%, американские индексы в среднем снижались около 4%.

– Индекс волатильности, или по-другому индекс страха VIX, который отражает страх трейдеров подскочил до 65. Это уровень четырёхлетней давности, времён ковида. Индекс измеряется по шкале от нуля до 100,  в последний раз показатель превышал уровень 65 в марте 2020 года. Во время мирового кризиса 2008 года индекс поднимался выше 96, – напомнил эксперт БКС.

Причин, которые вызвали такое падение, было несколько. Началось всё с неожиданного для рынка решения – Центробанк Японии впервые за долгое время поднял ставку. Продолжилось страхом за будущее американской экономики – в США вышла негативная статистика по рынку труда, безработица выросла с 4,1% до 4,3%.  Инвесторы считают, что ФРС затянула с высокими ставками и теперь опасаются рецессии в США. И всё это на фоне вероятной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс Мосбиржи не остался в стороне и на фоне всех этих новостей, а также геополитики ,тоже падал, хотя и не так драматично. В чёрный понедельник он снижался в пределах 3%, и всю неделю находился около отметки 2 850 пунктов.

Что делать инвесторам?

Всеволод Зубов считает, когда рынки обвалились, самое время этим воспользоваться.

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– Выбор за каждым. Лично я динамично покупаю акции. Я делал это, когда рынок был 3 500 приставке 18% и особенно продолжаю это делать сейчас, когда рынок 2 850 при ставке 18%. На долгосрок идея выглядит интересной, но решать самостоятельно нужно каждому, – поделился личным мнением эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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