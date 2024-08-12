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Иркутская область заняла 62 место в России по качеству дорог

Нормативам отвечают 44,6% дорожного полотна региона. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям

21

Красноярский край

64%

43

Новосибирская область

53,3%

54

Республика Бурятия

46,7%

62

Иркутская область

44,6%

Наибольшая доля автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения соответствует нормативным требованиям в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Краснодарском крае, наименьшая – в Архангельской, Кировской и Волгоградской областях.

Качество дорог исторически считается если не главной, то одной из важнейших проблем нашей страны.

Несмотря на наблюдающуюся положительную динамику в России, почти 50% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям. В разных регионах Российской Федерации состояние дорог существенно отличается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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