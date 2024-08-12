Иркутская область заняла 62 место в России по качеству дорог

Нормативам отвечают 44,6% дорожного полотна региона. Данные приводит РИА Новости.
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Место
|
Регион
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Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям
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21
|
Красноярский край
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64%
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43
|
Новосибирская область
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53,3%
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54
|
Республика Бурятия
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46,7%
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62
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Иркутская область
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44,6%
Наибольшая доля автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения соответствует нормативным требованиям в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Краснодарском крае, наименьшая – в Архангельской, Кировской и Волгоградской областях.
Качество дорог исторически считается если не главной, то одной из важнейших проблем нашей страны.
Несмотря на наблюдающуюся положительную динамику в России, почти 50% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям. В разных регионах Российской Федерации состояние дорог существенно отличается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями.