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Почему инвесторам интересны облигации?

Руководитель департамента автоследования БКС (Fintarget) Всеволод Зубов в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» объяснил, почему  облигации интересны инвесторам, несмотря на текущую жёсткую риторику Центробанка.

– Аналитики уже в следующем году ожидают снижение ставки. Регулятор отмечал, что появились признаки замедления роста экономики, инфляция тоже постепенно замедляется, привлекательность длинных гособлигаций растёт. И на них можно зарабатывать точно больше депозитов, – пояснил эксперт БКС.

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Он отметил, что индекс гособлигации RGBI недавно опускался до минимумов с весны 2022 года, но сейчас отскочил от своего дна и поднялся уже более, чем на 4%. Он отмечает, что торговые объёмы по облигациям растут, а рынок российских акций падает. Это говорит о том, что капиталы инвесторов перетекают в облигации.

По мнению эксперта, сейчас наиболее привлекательны длинные выпуски.

– У них большая дюрация и соответственно, они сильнее реагируют на изменение процентной ставки, – подчёркивает он.

Что будет с облигациями, когда ставку понизят?

Аналитики БКС рассматрели три сценария, при которых ставка к середине 2025 года снизится до 15, до 14% и до 13%.  В первом варианте доходность ОФЗ может принести 33-36% годовых, во втором – 40-43%, в третьем – 26-28%.

Эксперт подчёркивает, что по ОФЗ можно зафиксировать доходность на уровне около 16% на срок до 17 лет.

– Такого шанса не было давно, – резюмирует эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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