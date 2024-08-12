Олег Дерипаска открыл центр спортивных единоборств в Шелехове

А также в городе Ачинске. В центрах будут бесплатно тренироваться дети и подростки. Такие спорткомплексы уже работают в Братске, Тайшете, Саяногорске и Усть-Лабинске, до 2025 года они откроются ещё в пяти городах. Всего в планах — более 30 центров «Сокол» по всей стране. Общий объём инвестиций в проект составляет более 5 млрд рублей.

Центры спортивных единоборств «Сокол» открываются в малых городах, чтобы молодёжь могла развиваться и добиваться успехов в спорте, не уезжая из дома. Занятия единоборствами формируют не только физические, но и интеллектуальные навыки, учат ответственности за свои действия и уважению к противнику. А соревновательная система готовит детей к достижению своих целей не только на ринге и татами, но и в жизни.

Задача центров «Сокол» — воспитание сильных, самостоятельных, свободных и уверенных в себе людей. В центрах преподают греко-римскую и вольную борьбу, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг. За спортивную подготовку воспитанников центра отвечают профессиональные тренеры, которые также выполняют функцию наставников — поддерживают в преодолении трудностей, учат командной работе. Тренировки для детей проводятся бесплатно.

Спортивные центры «Сокол» — это двухэтажные здания площадью 1500 квадратных метров с двумя залами для тренировок и соревнований, раздевалками, тренерскими, зонами отдыха и медпунктом. В каждом комплексе есть силовые тренажёры, канаты, штанги, гантели и другой спортивный инвентарь. На улице оборудуются игровые площадки для командных видов спорта. Один центр может принимать до 400 человек в день.

Первый центр спортивных единоборств «Сокол» открылся в 2021 году в Усть-Лабинске (Краснодарский край). Ещё три центра построили в 2023 году — в Братске, Тайшете и Саяногорске. До 2025 года центры «Сокол» также заработают в Дивногорске, Волгограде, Краснотурьинске, Нижнем Новгороде и Североуральске.

Спортивные центры объединены в единое сообщество, участники которого обмениваются опытом, участвуют в соревнованиях, конкурсах и мастер-классах. Воспитанники клуба завоёвывают медали на городских и областных первенствах, выигрывают Кубки России и становятся титулованными борцами. Следить за достижениями спортсменов «Сокола» можно в новостях на сайте sokol-center.ru, там же можно найти расписание и записаться на пробное занятие.

– Времена сейчас сложные, всё быстро меняется. Поэтому люди должны быть сильными и подготовленными — как физически, так и морально, – подчеркнул основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска, который лично принял участие в открытии новых центров «Сокол». – Мы строим центры спортивных единоборств по всей России, чтобы воспитать здоровых духом и телом людей, которые способны решать проблемы и на которых можно положиться. К тому же мы сейчас совершаем разворот на Восток, поэтому важно понимать культуру азиатских стран. Восточная философия основана на принципах постоянного самосовершенствования, а это полезно и детям, и взрослым. Наша задача — создать в регионах условия для такого развития, инфраструктуру столичного уровня», — отметил он.



В 2021 году при поддержке Олега Дерипаска в семи городах Сибири и Урала были построены медицинские центры для лечения ковида. За время работы они вылечили 25 тысяч пациентов, а сейчас работают как больницы широкого профиля. В пяти регионах страны фонд

общественного деятеля открыл «Техноспейсы» и «Мультилабы» — инженерные школы для бесплатного обучения детей цифровым технологиям, которое помогает выбрать инженерную профессию на будущее и подготовиться для поступления на технические факультеты ведущих вузов страны.