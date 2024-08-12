Ролевой экшен стал самым популярным жанром игр у иркутских геймеров

Цифровая экосистема МТС проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play в Иркутской области. Самым востребованным жанром среди иркутских игроков стали приключенческие экшены, а самой популярной игрой - Cyberpunk 2077.

Иркутяне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.

В тройку самых популярных у геймеров жанров вошли ролевые экшены (Action RPG), приключенческие экшены (Action adventure) и симуляторы. Топ-5 популярных игр по количеству игровых сессий в Иркутской области: