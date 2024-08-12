Студия из Иркутска стала одной из самых маленьких арендных квартир Сибири

В Сибирском федеральном округе на витрину выставлено около 200 квартир с габаритами до 20 кв. м, которые готовы для приема постояльцев. Этот фонд распределен между десятью городами. По информации Циан порядка 40% от обозначенного объема предложения приходится на долю новосибирского рынка. На втором месте обосновался Томск (15%), на третьем – Новосибирск (13%). Более-менее широкая выборка сложилась в Иркутске и Барнауле.

10 место. Новокузнецк

19,8 кв. м / 15 тыс. рублей в месяц

Улица Воронежская

Рейтинг городов СФО с малоформатным арендным жильем открывает Новокузнецк. Здесь работают четыре крупных ВУЗа. Многочисленная студенческая аудитория задает высокий спрос на недорогие съемные квартиры. Одна из них – студия площадью 19,8 кв. м – предлагается в новой четырехэтажке по улице Воронежская. За проживание в ней нужно будет ежемесячно платить 15 тыс. рублей.

9 место. Топки (Кемеровская область)

18,7 кв. м / 10 тыс. рублей в месяц

Советская улица

Девятая строчка досталась городку Топки – важной узловой станции к западу от Кемерово. Чтобы поселиться в доме на Советской улице (рядом с вокзалом, поликлиникой, парком и зданием окружной администрации), достаточно вносить по 10 тыс. рублей в месяц и дополнительно оплачивать расходы на «коммуналку». По этому адресу свободна квартира с габаритами 18,7 кв. м. Внутри есть душевая кабина, холодильник, стиральная машина, кухонный уголок, шкаф, диван и некоторая другая мебель.

8 место. Кемерово

16,0 кв. м / 16 тыс. рублей в месяц

Московский проспект

В областном центре расценки ожидаемо выше. Так, отремонтированная «гостинка» площадью 16 кв. м обойдется в 16 тыс. рублей ежемесячно. Она расположена на седьмом этаже девятиэтажного дома, построенного в 1976 г. Эта серия отличается хорошей теплоизоляцией (8 из 10 баллов). Отсюда можно быстро добраться до озера Красное – популярного места отдыха среди горожан. На его берегу функционируют спортивно-развлекательный центр, кафе, бассейн, сап- и вейк-клубы.

7 место. Иркутск

14,0 кв. м / 16 тыс. рублей в месяц

Бульвар Рябикова

За те же 16 тыс. рублей на западной окраине Иркутска (микрорайон Синюшина гора) сдается лот площадью 14 кв. м. Кроме того, по условиям аренды требуется перевести 8 тыс. рублей в качестве комиссионных агенту. Окружающая локация хорошо освоена в инфраструктурном отношении. Недалеко от дома находятся городская больница, поликлиника, торговый центр, несколько магазинов и аптек.

6 место. Барнаул

14,0 кв. м / 15 тыс. рублей в месяц

Улица Юрина

В Барнауле месячные траты на аренду жилья с аналогичными габаритами составят 15 тыс. рублей. При этом отдельно оговаривается: если в квартире будет проживать один постоялец, ставка уменьшится до 13 тыс. рублей.

5 место. Омск

14,0 кв. м / 11 тыс. рублей в месяц

Космический проспект

На омском рынке арендной недвижимости габаритный минимум также равен 14 кв. м. Юнит соответствующей площади имеет ценник в 11 тыс. рублей. Он экспонируется на третьем этаже кирпичной пятиэтажки в поселке Чкаловский (восточная часть города). В адресе квартиры фигурирует Космический проспект, который в прошлом служил взлетно-посадочной полосой для первого в Советском Союзе реактивного пассажирского лайнера Ту-104.

4 место. Томск

12,4 кв. м / 15 тыс. рублей в месяц

Улица Первомайская

Дом №65 по улице Первомайская появился на карте Томска в 1975 г. Тогда северный микрорайон Черемошники представлял собой типичную заводскую периферию. Сейчас бывшие промзоны покрыты торговыми центрами и жилыми комплексами, а в старых пятиэтажках сдают крошечные квартиры. Например, в упомянутом доме готова к приему арендаторов студия площадью 12,4 кв. м, из которых 2,0 кв. м приходятся на санузел. Месяц проживания стоит 15 тыс. рублей.

3 место. Красноярск

12,0 кв. м / 14 тыс. рублей в месяц

Улица Калинина

Красноярск лидирует в СФО по количеству малогабаритных квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Объем местной выборки почти такой же, как у всех остальных сибирских городов вместе взятых. Минимальные размеры у студии-«гостинки» в доме №12 по улице Калинина (Железнодорожный район) – 12 кв. м. В ее прайсе прописана сумма 14 тыс. рублей за месяц проживания.

2 место. Норильск

12,0 кв. м / 25 тыс. рублей в месяц

Молодежный проезд

В Заполярье найти относительно недорогую съемную квартиру довольно затруднительно. Даже за объект площадью 12 кв. м в панельном доме почти на самой границе Норильска придется отдавать по 25 тыс. рублей каждый месяц плюс 50-процентная комиссия. И эта цифра вовсе не является завышенной.

1 место. Новосибирск

11,0 кв. м / 34 тыс. рублей в месяц

Улица Дачная

Самая маленькая и одновременно самая дорогая арендная недвижимость в рейтинге – новосибирская студия с чеком 34 тыс. рублей/месяц. Она занимает всего 11 кв. м на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Дачная (400 м до станции метро «Заельцовская», 500 м до ТРК «Ройял Парк», 3,5 км до мэрии). То есть владелец планирует получать более 3 тыс. рублей с квадратного метра. Столь высокие ценники характерны для Арбата, окрестностей «Москва-Сити» и пляжной зоны Центрального района Сочи.