Эксперт ББР Банка рассказал, как не стать жертвой мошенников

Случаи мошенничества в банковской сфере встречаются все чаще, и тема становится все более актуальной. Начальник отдела менеджмента и методологии информационной безопасности ББР Банка Александр Петровский рассказал, как аферисты крадут деньги, и дал советы, как от этого защититься.

По его словам, самыми частыми являются звонки якобы от сотового оператора, с «Госуслуг», из медучреждений, с мнимыми доверенностями или принуждением к снятию денег.

В своем обзоре за 2023 год Центробанк привел данные, согласно которым число успешных мошеннических операций с банковскими картами, электронными кошельками и счетами россиян выросло на 11,5%. Общая сумма украденных денег составила 15,8 миллиарда рублей.

Петровский рассказал о случае, когда курьер привез жертве якобы официальное письмо от Центробанка с реквизитами и поддельным номером счета.

«В последнем случае специалист сразу бы увидел, что счет липовый, но обычные граждане не разберутся. На основании этой бумаги клиент перечислил деньги мошенникам. А через несколько дней пришел в банк и попросил открыть вклад, предъявив вот эту липовую бумагу, попросив снять деньги с „безопасного счета“ и положить их на новый вклад», — рассказал эксперт.

Он рекомендовал никогда не доверять звонкам с неизвестных номеров, даже если звонящий представляется сотрудником банка, а лучше перезвонить туда самому по официальному номеру. Кроме того, он посоветовал не устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей и быть осторожными при общении в мессенджерах.

Эксперт также напомнил, что Центробанк никак не взаимодействует с гражданами напрямую. Любые письма с его логотипом и подписью кого-либо из руководителей являются поддельными.

«Финансовая безопасность требует внимания и осторожности. Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить свои вклады и накопления от мошенников», — подытожил Петровский.

Кроме того, против аферистов выступает и обновленный закон "О национальной платежной системе".